郭永樑參加一鄉一特產計畫宣傳活動

駐宏都拉斯大使郭永樑夫婦16日下午應宏國總統府部長兼總統機要秘書桑傑茲之邀，赴宏國Santa Lucia市參加「一鄉一特產」（OTOP）計畫，配合宏國節慶的旅遊及地方特色產品宣傳活動。

郭永樑並接受宏國總統府部及當地產業公會頒發感謝狀。OTOP計畫自民國100年起即在宏國天使谷市推動，隨後再應宏國現任政府之請，繼續推廣至全國各地開發更多元化與具潛力之手工藝品，迄今執行成效良好，成果非常豐碩。

桑傑茲（Reinaldo Sanchez）部長致詞時特別利用機會代表宏國政府及人民感謝中華民國政府對宏方能力建構，使宏國傳統手工藝品之品質與創新及競爭力有效提升。

另外，他也提到，宏國政府及人民甚為感念郭永樑5年多來代表中華民國政府在宏國各地推動之改善百姓生活水平及基礎設施等合作計畫，對於郭永樑即將任滿離宏返國至表感恩及不捨之意，甚盼郭永樑夫婦日後可擇機再回宏國旅遊，並見證宏國之各項進步現況。1050920

(中央社)