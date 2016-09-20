越南亞洲女排錦標賽 中華隊爭第5

我要評比

第5屆亞洲女子排球錦標賽近日在越南舉行，中華隊昨天出戰南韓隊獲勝，賽事最後一場將與伊朗隊爭奪第5名。

第5屆亞洲女子排球錦標賽14日至20日在越南永福省（Vinh Phuc）體育館舉行，共有中國大陸、日本、南韓、泰國、哈薩克、伊朗、越南與中華隊參加。

中華隊昨天在爭奪第5至第8名的比賽遭遇南韓隊，結果以25：20、25：17與25：18連贏3局，終場3比0獲勝。中華隊賽事最後一場是今天將與伊朗隊爭奪第5名。1050920

(中央社)