兆豐案擴大處分 林全：有結果前不介入

金融監督管理委員會在兆豐金案是否涉及監督不周，行政院長林全今天被詢及是否擴大行政處分範圍表示，他沒聽到這方面報告，但行政院督導小組討論沒結果前，他不會介入。

行政院昨天召開「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組」第5次會議，督導小組認為，財政部及金管會身為主管機關，不能以兆豐未予通報就可免於責任追究，要求釐清相關首長責任。

林全上午在立法院受訪表示，前一階段是金管會追查兆豐金融監理行政責任，下一階段是金管會或財政部部分，外界不會滿意金管會、財政部「自己查自己」，當然由行政院副院長林錫耀主導的督導小組了解。

至於追查層級？他說，看督導小組對問題了解的事實再決定，尊重督導小組目前處理方式。1050920

(中央社)