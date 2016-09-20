全球華文資訊網 提供華語訊息兼媒合就業
學華語正夯，全球華語文辦公室今天正式揭牌，未來將建立「全球華語文資訊網」平台，提供最完整的華語訊息，並媒合國內華語系所學生與海外就業市場。
全球華語文教育專案辦公室今天在台灣師範大學舉行成立典禮暨揭牌儀式，教育部國際及兩岸教育司長楊敏玲、台灣師範大學校長張國恩等人出席。
張國恩表示，目前全球使用華語人口超過13億，華語已成為世界各國重點加強的外語，希望透過全球華語文專案辦公室這個平台，整合國內資源、拓展海外市場、輸出教師，尋求華語文的突破。
張國恩指出，台師大在民國45年成立國語中心，第1年只有5名學生，現在已有4000人，很多東南亞僑生、日韓學生都會先來台師大學華語，未來不只在新南向政策發展，更希望華語文招生對象擴大到全球。
目前國內有46所大學校院成立附設華語文教學中心，全球華語文教育專案辦公室計畫共同主持人宋曜廷表示，來台研習華語的外籍生以亞洲最多，其次為美洲和歐洲，人數從民國95年的9135人，增加到民國104年1萬8645人，10年來人數倍增。
宋曜廷指出，華語辦公室的主要任務為「策略研擬」、「資源整合」與「行銷推廣」，除了盤點全球對華語文的需求，以科學化數據為導向來擬定策略，同時彙整國內外資源，建立「全球華語文資訊網」平台，讓海外有意學習華語的人員接收最完整的華語訊息，並媒合國內華語系所學生與海外就業市場。1050920
(中央社)
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