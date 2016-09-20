「地表最強大肚婆」 現身 夏嘉璐看完《屍速》狂練舉重

夏嘉璐雖身懷六甲，仍定期到健身房報到。(圖/夏嘉璐臉書)

TVBS-N當家主播夏嘉璐結婚12年，今年七月宣布懷了第三胎，她對外表示是「是意外也是祝福」，不過年底即將生產的她，卻在臉書PO出到健身房練舉重的照片，讓粉絲都捏把冷汗驚呼嚇傻了。

夏嘉璐專業播報形象深受觀眾喜愛。(圖/本報系資料照)

夏嘉璐原本就有定期上健身房的習慣，就算身懷六甲也無法阻擋熱愛運動的熱情，最近她抽空觀賞《屍速列車》後，表示孕後持續運動是重要的，因此便前往健身房報到勤練舉重，而這幕被粉絲看到全都嚇傻了，紛紛提醒她懷孕別做太劇烈的運動，只要適當伸展就好，但也有人笑稱是被電影中「最會跑的孕婦」激到嗎?看來頗有資格競逐地表上最強孕婦了。

(中時電子報)