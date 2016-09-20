愛旅遊》來三芝「樂天農村」看美景賞蓮花
中秋賞蓮花，北海岸旅遊好去處，位於三芝區南端北新庄的三芝樂天社區，在北8線旁種植約1500坪的蓮花田，現正值蓮花綻放時期，是中秋偕親友、情人一同前來賞花的好時機。
三芝樂天社區內水源主要為田溪及大屯溪、野溪與地下水，天然環境均較純淨，農地廣闊，在水保局與新北市政府農業局輔導下，由杜國偵里長帶領社區居民成立社區發展協會，並依據地理環境，逐步營造濕地、梯田景觀、花壇、露營基地等，形成多元化農村風格。
社區理事長杜國偵表示，這一大片蓮花田在協會的努力下，克服農田鬆軟土質，利用石砌方法修復田埂及邊坡，引水並有效調節水量，加上種植睡蓮、蜜源植物等，才有今天的成果。
從淡水捷運站，搭往北新庄（875）至興華國小，或是開車自淡金公路(台2線)轉入奎柔山路（北8線），望眼看去即可欣賞到一片美麗的蓮花，讓你醉心於這片美景之中。附近亦有北新庄慈雲寺，俗稱石觀音廟，以及杜聰明的故居等古厝，花山石文化園區、生態步道延伸至十八彎古道等旅遊景點。
農業局表示，目前已輔導本市14個社區完成農村再生計畫，希望透過計畫的推動及輔導，重建傳統特色之農村發展，再創農村活力與生機。使社區環境達到更新與改造，讓在地農村土地利用有更好的效益，帶動全員投入社區特色產業再造，營造出一個優質休閒產業。
(中時電子報)
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