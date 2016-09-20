自駕車進步太快 美國推出安全評分系統

Uber在9月14日推出一個自駕車車隊。(美聯社)

美國政府週一因應自動駕駛汽車的快速發展，發表一個評估自駕車安全值得系統，最終目標是建立相關安全規範。

根據法新社(AFP) 報導，美國交通部長福克斯(Anthony Foxx)表示，聯邦政府計畫為未來無人駕駛的汽車設立安全規範。他當天宣布一套15分的評估系統，可以用來評鑑無人駕駛系統的安全程度。這個15分的系統從五點來檢視「無人駕駛車」和「高度自動化車輛」，例如這些車的辨識和反應能力、如何處理技術性故障、紀錄資料和分享資訊的能力、用戶隱私以及防駭客入侵的能力。

除此之外，這個系統也檢視自駕車如何便對道義問題，例如該車在緊急情況下，會選擇撞上一台滿載的巴士還是一台腳踏車。白宮國家經濟委員會的主任Jeff Zients說，自動化汽車可保障美國人的時間、金錢和生活，所以美國政府致力於訂定自駕車在路面行駛的規範，以盡力讓自駕車可以更快、更安全的上路。

這個安全評估系統可能會擴及現有的先進駕駛輔系統，如特斯拉汽車(Tesla)的系統，雖然這類系統仍需要有人坐在駕駛座上，但已經可以代替人類處理大量駕駛的需求。福克斯強調政府希望和大型汽車製造商和開發商如叫車服務Uber和谷歌(Google)合作，而不是阻礙它們的發展。幾天前Uber推出了使用無人駕駛車的計程車服務。

(中時電子報)