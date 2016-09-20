飛流再見蘇哥哥 快帥過胡歌啦！
《瑯琊榜》在兩岸三地大紅，不僅再次捧紅男主角胡歌，包含「靖王」王凱、「飛流」吳磊等人也都人氣高漲！而昨晚一場時尚場合上，吳磊與胡歌再次同框，讓網友激動「飛流再見到蘇哥哥了！」換上時裝的吳磊，更被讚快要帥過胡歌。
吳磊與胡歌昨晚同時出席知名品牌活動，兩人紛紛穿上正式裝扮，帥氣十足，更開心合影，讓網友都驚呼「飛流又看到蘇哥哥了」，只是相比拍戲時期，吳磊看上去似乎又長高不少，就連臉的帥度也被誇獎「直逼胡歌！」他甚至做出搞怪表情，讓不少看到照片的人都揶揄他「搶胡歌風采。」
(中時電子報)
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