8首長登陸搶客 張小月：對兩岸無正面幫助

陸委會主委張小月。（姚志平攝）

針對藍8位縣市長登陸攬客，陸委會主委張小月表示，陸方差別性讓利，對兩岸關係沒有任何正面幫助。（姚志平攝）

藍營8縣市近日組團登陸，爭取陸客至「九二共識」縣市觀光，陸方也從善如流釋出利多。對此，陸委會主委張小月今天在立法院表示，兩岸交流不該附加任何政治條件，這對兩岸關係並無正面幫助。

對於九二共識，張小月重申，新政府尊重「九二會談」的歷史事實，也希望兩岸儘早恢復協商，蔡英文總統的兩岸政策也獲得大多數民眾支持，呼籲兩岸同舟共濟，維持兩岸和平穩定、向前發展。

(中時)