張小月：兩岸交流不應附加任何政治條件

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行政院大陸委員會主任委員張小月今天表示，兩岸交流不應附加任何政治條件，這樣的交流才有實質意義；至於中國大陸差別性讓利，她說，這對兩岸關係沒任何幫助。

泛藍8縣市首長代表團18日會見中國人民政治協商會議主席俞正聲後，中國大陸官方向代表團作出8項回應，其中包括樂見並支持8縣市組「旅遊促進聯盟」聯合設計旅遊產品，並與中國大陸各地建立聯繫窗口等。

九二共識部分，張小月在立法院受訪表示，立場就是尊重九二會談的歷史事實，主張兩岸在尊重九二會談的歷史事實上，希望兩岸儘早恢復協商與對話。

她說，今年1月16日選舉結果，總統蔡英文的兩岸政策得到大多數民眾支持，既然選出蔡總統，大家應同舟共濟，一起支持政府兩岸政策，讓兩岸政策維持和平穩定，向前發展。1050920

(中央社)