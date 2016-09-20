陸船撞澳洲大堡礁 賠9億元了事
澳洲政府為6年前一艘中國大陸運煤船觸礁危害大堡礁事件，與涉案的大陸公司和解。這家公司將賠償2960萬美元（新台幣約9.4億元），但不到油汙清理費用的3成，引起當地環保組織不滿。
英國廣播公司（BBC）中文網報導，這艘名為「深能1號」的運煤船2010年4月撞上大堡礁一處淺灘，洩漏好幾噸的燃油，船底還劃過超過1公里的淺灘，將那裡生長的珊瑚夷為粉末。
「深能1號」的船東深圳能源運輸有限公司在事發後6年間拒絕承擔任何責任，辯稱珊瑚礁有自我修復功能，船公司不必為擱淺造成的損害承擔任何財務責任。
澳洲政府為此提告，向深圳能源運輸公司求償9000萬美元。這起官司19日在庭外達成和解，深圳能源運輸公司將賠償2960萬美元。
澳洲環境部長佛萊登柏格（Josh Frydenberg）說，這起和解證明，澳洲將用盡一切手段追究因「過失導致礁石受損」的船東。
但和解結果無法讓自然資源保護學者滿意，他們形容這筆和解費用「完全不恰當」。報導指出，和解費用還不到油汙清理總費用1.05億美元的3成。
綠色和平澳洲分部（Greenpeace Australia）的珊瑚保護人士泰格（Shani Tager）說，澳洲政府已提出油汙清理總費用，最後卻以「不痛不癢」的金額和解，「令人失望」。1050920
(中央社)
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