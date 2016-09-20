中金院校長：不可能讓畢業學生賣保險

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(中央社記者張榮祥台南20日電）「又不是頭殼壞掉（台語），讓學生畢業後去賣保險」中信金融管理學院校長施光訓今天在開學典禮時，公開對學生信心喊話。

中信金融管理學院今天開學，全校學生315人齊聚一堂，這所學校是中信金控培育專才的人才庫，僅有3個系，去年招生150名大學部學生，今年招收150名大學部學生及15名碩士生。

施光訓說，有家長寫e-mail給他，懷疑小孩畢業後是否要去賣保險，中金院4年在每位學生，平均燒錢新台幣200萬元，又不是頭殼壞掉（台語）。

他表示，中信金融管理學院是一所不一樣的學校，校方將會安排學生參觀中信金控總部，讓學生了解金融體系的運作。1050920

(中央社)