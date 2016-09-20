計程車新表 金門補助業者3千元
配合交通部計程車計費表新制，金門縣政府為了縮短坊間計程車新舊計費表並存的過渡時間，現在受理業者更換新表，每車可獲新台幣3000元補助，11月30日截止。
交通部為提升計程車服務品質，減少消費爭議，修正汽車運輸業理規則相關規定，明定自民國108年起國內計程車必須安裝具有列印收據、國道計程收費、記錄營業資料及語音播報功能等新式計費表。
為了鼓勵計程車業者裝設新表，交通部同時訂定「鼓勵計程車計費表更新補助作業要點」，由地方政府提出補助申請計畫。
金門縣為離島觀光地區，縣府決定提升地區計程車服務業服務品質，縮短坊間計程車新舊計費表並存的過渡時間，並避免乘客與駕駛的消費糾紛，提報計畫經交通部補助經費新台幣184萬元，同時配合訂定「105年金門縣鼓勵計程車更新新式計費表補助計畫」，補助計程車所有人安裝新式計費表價格相關費用，由計程車業向縣府提出申請。
縣府觀光處指出，交通部對每輛計程車補助4000元，縣府配合補助每車3000元，每車最高可獲得7000元補助，以有效降低業者自行負擔金額，促使業者及早更換新表。
依縣府公告計程車新式計費表更新補助，申請受理時間到11月30日止，請業者依計畫規範的文件、格式及證件資料等統一向縣府觀光處申請補助，洽詢專線322694轉62728李小姐。1050920
(中央社)
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