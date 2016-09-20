府：馬吳申請出境 不會要求提交講詞
平面媒體今天批評，總統府要求日前分別申請出境的前正副總統提交講詞以接受總統府審批。府方澄清，僅要求提供主題綱要，讓審核單位理解是否涉機敏，不必也不會索取演講內容。
平面媒體今天指出，前副總統吳敦義今天啟程訪美。總統府在審批時，要吳敦義提交在美演講稿供審。這已不是總統府首度有此劣行。6月間，前總統馬英九申請訪問香港，總統府即命他提交講詞供審。此舉明顯是「事前審查制」，公然違反了憲法對公民言論自由的保障。
總統府發言人黃重諺今天指出，有關總統府涉及國家機密退離職人員在涉密管制期間申請出境，是依據「國家機密保護法施行細則」第32條及「總統府辦理涉及國家機密人員出境管制作業規定」辦理，相關的審核作業目的在落實國家機密保護法等相關規範，媒體以威權時期非民主政權查禁報刊相擬，顯不明究理。
黃重諺說，有關2位前正副總統提供的書面資料，是作為原任職單位也就是總統府據以審核的參考，至於專題演講部分，僅要求提供主題綱要，讓審核單位理解主題是否涉有機敏，不必也不會向申請人索取演講內容，媒體以府方「命」申請人「提交講詞」以供「審批」，並非事實。1050920
(中央社)
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