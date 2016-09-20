史汀攜手170多位名人 為難民發聲

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英國歌手史汀（Sting）等全球超過175名知名藝人為難民發聲，力挺採取更多行動來解決全球難民危機的歌曲「我們毫不畏懼」（We Are Not Afraid）。

路透社報導，「我們毫不畏懼」歌曲版稅，將分給援助40多個國家難民和流離失所者的國際救援委員會（International Rescue Committee）和非營利團體人權觀察（Human Rights Watch）。

世界各國領袖正在紐約集會，商討難民危機，呼籲有能力的國家出力幫忙重新安置難民，其他國家則提供資金給收容大量難民的國家。

國際救援委員會執行長米勒班（David Miliband）在聲明中表示：「我們讚賞數百名公眾人物所做的努力，他們投入自己的時間和才華提供關鍵的援助來幫助難民，讓大家注意到他們的困境。」

這首歌由奈及利亞雷鬼歌手馬杰克法謝克（Majek Fashek）作曲。

其他共襄盛舉的藝人還有英國搖滾歌手羅伯普蘭特（Robert Plant）和英國創作歌手艾維斯卡斯提洛（Elvis Costello）、英國傳奇樂團「披頭四」已故成員約翰藍儂（John Lennon）的遺孀小野洋子（Yoko Ono）。

英國老牌搖滾樂團滾石樂團（Rolling Stones）吉他手凱斯李查茲（Keith Richards）、好萊塢女星蘇珊莎蘭登（Susan Sarandon）和俄羅斯異議龐克樂團暴動小貓（Pussy Riot）。

暴動小貓去年底曾在加萊叢林（Calais Jungle）難民營表演。

將有眾多名人拿著「毫不畏懼」的標語，現身在這首歌的音樂錄影帶中。這支MV由曾幫英國搖滾樂團U2和英國吉他大師艾力克萊普頓（Eric Clapton）製作MV的凱文戈德利（Kevin Godley）執導，29日將在YouTube上線。（譯者：中央社陳昱婷）1050920

(中央社)