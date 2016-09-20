網紅肌肉袋鼠羅杰 難逃衰老命運

今年初肌肉仍非常結實的袋鼠羅傑(圖左)，相隔數月，竟已因年老，飽受關節炎之苦，神態萎靡(圖右)。(合成圖，圖截取自每日新聞)

澳洲袋鼠羅杰去年以一張「捏爆鐵桶」照成為網絡紅「鼠」。(圖取自每日新聞)

去年以一張「捏爆鐵桶」照成為網絡紅「鼠」的澳洲袋鼠羅杰（Roger），如今因步入老年，深受關節炎之苦，更喪失部分視力，體態與神情已大不如從前，看了讓人不勝唏噓。

羅杰在2006年喪母後，獲澳洲愛麗絲泉（Alice Springs）保護區一間袋鼠中心收留，去年初，1張羅杰捧着一個被捏爆鐵桶的照片被網友瘋傳，頓時讓這隻重89公斤、高逾200公分的袋鼠成為網絡紅「鼠」。袋鼠中心今年初又公開一批羅杰的生活照，只見牠的肌肉比去年「更大顆」，體格更為壯碩。沒想到才相隔半年多，羅杰最新照片竟已老態龍鍾。

據《每日新聞》報導，羅杰所居住的保護區日前上傳了羅杰目前狀況的影片。影片中，羅杰低著頭、面容憔悴，看上去很疲憊，與之前的威猛相比，實在有着天壤之別。保護區經理克里斯(Chris Brolga Barnes)表示，袋鼠壽命約12歲，羅杰今年已11歲，是個「老人」了，牠有關節炎，視力也漸流失，獸醫們正在治療牠。

克里斯和羅杰是好朋友，克里斯說，羅杰仍然高大強壯，但是已經老了，老袋鼠不再打鬥了。克里斯說，「我會一直關注著牠，牠就像我的兒子，我很愛牠。」

(工商)