網紅肌肉袋鼠羅杰 難逃衰老命運
去年以一張「捏爆鐵桶」照成為網絡紅「鼠」的澳洲袋鼠羅杰（Roger），如今因步入老年，深受關節炎之苦，更喪失部分視力，體態與神情已大不如從前，看了讓人不勝唏噓。
羅杰在2006年喪母後，獲澳洲愛麗絲泉（Alice Springs）保護區一間袋鼠中心收留，去年初，1張羅杰捧着一個被捏爆鐵桶的照片被網友瘋傳，頓時讓這隻重89公斤、高逾200公分的袋鼠成為網絡紅「鼠」。袋鼠中心今年初又公開一批羅杰的生活照，只見牠的肌肉比去年「更大顆」，體格更為壯碩。沒想到才相隔半年多，羅杰最新照片竟已老態龍鍾。
據《每日新聞》報導，羅杰所居住的保護區日前上傳了羅杰目前狀況的影片。影片中，羅杰低著頭、面容憔悴，看上去很疲憊，與之前的威猛相比，實在有着天壤之別。保護區經理克里斯(Chris Brolga Barnes)表示，袋鼠壽命約12歲，羅杰今年已11歲，是個「老人」了，牠有關節炎，視力也漸流失，獸醫們正在治療牠。
克里斯和羅杰是好朋友，克里斯說，羅杰仍然高大強壯，但是已經老了，老袋鼠不再打鬥了。克里斯說，「我會一直關注著牠，牠就像我的兒子，我很愛牠。」
(工商)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。