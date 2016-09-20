養豬戶糞水倒入老梅溪 居民炮轟環保局

石門老梅里居民投訴，上游養豬戶在老梅溪偷埋暗管排放豬糞，讓原本清澈的老梅溪發出難聞惡臭。（翻攝自北海岸全民聯盟公社）

石門老梅里居民投訴，上游養豬戶在老梅溪偷埋暗管排放豬糞，讓原本清澈的老梅溪發出難聞惡臭。（翻攝自北海岸全民聯盟公社）

疑似為業者埋設明管地方，不斷冒出白色泡沫，汙染老梅溪水質。（翻攝自北海岸全民聯盟公社）

遭石門老梅里居民指控偷排豬糞水的百峰畜牧場，多次多次遭新北市環保局開單裁罰，狀況仍就沒有獲得改善。（翻攝自北海岸全民聯盟公社）

日前新北市府才剛實施石門老梅溪封溪護魚，今天有民眾投訴，近年上游養豬戶時常趁深夜、下雨天偷排豬糞進老梅溪，讓原本清澈的老梅溪發出難聞惡臭，讓居民苦不堪言。居民屢次寫信向市府陳情，環保局也對業者裁罰數次，狀況依舊沒有改善，質疑市府環保局稽查效率不彰。

臉書北海岸全民聯盟公社發起人郭世賢指出，位在石門老梅溪上游的百峰畜牧場自102年起不定時排放豬隻排泄物進老梅溪，造成汙染；另外業者以廢土製造餿水發出難聞惡臭，讓下游居民苦不堪言。

經當地居民聯署寫陳情信給新北市府後，環保局多次對業者水汙染和空氣汙染部分開單裁罰，狀況仍然沒有獲得改善；不僅如此，業者遭遇稽查後，更在老梅溪偷埋暗管，趁下雨天和半夜排放豬糞，視公權力如無物！質疑環保局稽查效率不彰，才讓業者如此恣意妄為。

日前老梅溪才剛實施封溪護魚，居民擔憂養豬戶偷排糞水將汙染下游老梅溪，及出海口的綠石槽生態景觀，要求市府拿出積極作為解決問題。

(中時)