關穎慶生聚餐照露餡 李蒨蓉沉寂1年半回歸時尚圈

李蒨蓉蟄伏1年半，被發現現身關穎、孫芸芸、廖曉喬等時尚名媛的慶生趴同樂。(翻攝自instagram)

女星李蒨蓉。(中時資料照片)

嫁入豪門的女星李蒨蓉，去年3月登上阿帕契直升機並高調將自拍照po上臉書，引發軒然大波，因此獲得「阿帕契姐」封號，事後「阿帕契之旅」一行人被移送法辦，李蒨蓉因罪證不足獲不起訴處分，然避過官司之禍卻避不過輿論壓力，她之後全面從熟悉的演藝圈及時尚圈「蒸發」，低調蟄伏至今已有1年半時間。

李蒨蓉在阿帕契事件後全面隱身，直到昨天好友關穎在IG分享慶生聚會照，照片中充滿時尚、貴婦圈知名人士，包含名媛孫芸芸、廖曉喬等皆現身同樂，讓人驚訝的是，李蒨蓉竟也在其中，穿著米色服裝看來不顯眼，然氣色卻不錯，推測已默默恢復昔日生活，不久後也可能回歸演藝圈。

(中時電子報)