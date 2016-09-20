MLB》鳩佔鵲巢！紅襪貝茲在金鶯主場敲8轟

貝茲（右）擊出兩分炮後和隊友慶祝。（美聯社）

坎登園是金鶯的大本營，但紅襪貝茲顯然把這裡當成自己家了！今天他在3局上敲出兩分全壘打，也是本季作客巴爾的摩7戰所敲出的第8轟，帶領紅襪以5比2在分區龍頭保衛戰擊敗金鶯，在美東的領先優勢擴大至4場勝差。

其實貝茲的近況並不好，這支全壘打還是他的9月首轟。上一次紅襪球員能在客隊主場敲出這麼多全壘打，要回溯到1939年名人堂球星吉米福克斯對聖路易布朗隊

貝茲造訪坎登園就是特別神，本季他在其他客場的65場比賽，也才敲出6轟。而貝茲本季敲出31轟，就有9支是拜金鶯投手所賜，而在芬威主場卻只有1轟而已。

即將引退的「老爹」歐提茲在5局上敲出3分全壘打，為本季第35轟。另一位獲勝功臣則是右投波塞洛，上演本季第3場完投，只讓金鶯得到兩分，漂亮拿下第21勝。金鶯右投邦迪先發5局失5分吞下敗投。

(中時電子報)