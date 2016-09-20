害喬任梁過世？導演怒斥經紀公司扭曲真相

喬任梁日前在住家身亡。(圖／翻攝自喬任梁微博)

導演車徑行指責某演員遲到。(圖／翻攝自鳳凰娛樂)

大陸男星喬任梁日前因長期憂鬱症，被發現在上海租屋處身亡，震驚演藝圈，而曾公開指責喬任梁的導演車徑行遭網友圍譙，讓他忍不住回應：「經紀公司惡意引矛盾」，並保留使用法律途徑捍衛自身權利。

車徑行去年9月曾在微博轉發楊文軍導演的微博，內文提到某演員不顧劇組紀律，在拍攝過程中多次遲到，嚴重影響拍攝進度，並警告他再遲到一次，就會要求廣電總局封殺，「嚴重憂鬱症請回家治療，不是你無數次挑釁劇組忍耐底線的理由。」雖沒指名道姓，但網友推測就是喬任梁，他的微博也立刻被圍攻，不少人都指責他是害死間接害死喬任梁的兇手。

對此，他強調聽到喬任梁的死訊很難過，本來尊重死者不願多說什麼，但被網友無端謾罵，甚至威脅要殺他全家，讓他覺得應該出面說清楚，他表示會發這個微博，是因為跟經紀人溝通多次無效，所以在導演協會的群組發了這個訊息，而他作為電視劇導演協會副秘書長，轉發是很正常的，而他當時也不知道是誰，他完全對事不對人，「導演批評一下不是很正常嗎？」

他也透露轉發微博這件事是喬任梁經紀公司曝光的，把矛頭引向他這邊，「這是非常惡劣的行為，你什麼都不說，我們就成了造成喬任梁之死的罪魁禍首，粉絲24小時不停的辱罵，甚至威脅我們的人身安全，作為經紀公司，最了解事情的真相，也應該清楚是非，這樣不負責任的行為一定是要承擔後果的。」

(中時電子報)