NBA》尼克貶低林書豪 美媒反諷最差球隊

林書豪（前）自認防守有進步，不畏懼外界批評。（美聯社資料照）

尼克總裁「禪師」傑克生近日貶低林書豪的防守沒有進步，此舉引起美國不少媒體的反感，《CBS》撰文認為林書豪的防守其實並不差，尼克只不過是藉此理由看衰林書豪；《ESPN》甚至直言尼克才是全聯盟最差球隊。

林書豪上季在黃蜂打出令人眼睛為之一亮的表現，當他在球場上時黃蜂平均多贏對手3分，每100次防守效率全聯盟排名第50，擋切防守效率排名78，他能夠給敵隊控衛不少壓力，同時也能協助隊友防守，攻守兩端有著穩定發揮。

《ESPN》記者羅德柏格在自己的推特上寫著，林書豪能甩開尼克最好防守球員1英哩，對於過去曾替球隊有傑出表現球員的貶低作法實在很糟糕，這是體壇最差的球隊。

(中時電子報)