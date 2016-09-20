NBA》尼克貶低林書豪 美媒反諷最差球隊
尼克總裁「禪師」傑克生近日貶低林書豪的防守沒有進步，此舉引起美國不少媒體的反感，《CBS》撰文認為林書豪的防守其實並不差，尼克只不過是藉此理由看衰林書豪；《ESPN》甚至直言尼克才是全聯盟最差球隊。
林書豪上季在黃蜂打出令人眼睛為之一亮的表現，當他在球場上時黃蜂平均多贏對手3分，每100次防守效率全聯盟排名第50，擋切防守效率排名78，他能夠給敵隊控衛不少壓力，同時也能協助隊友防守，攻守兩端有著穩定發揮。
《ESPN》記者羅德柏格在自己的推特上寫著，林書豪能甩開尼克最好防守球員1英哩，對於過去曾替球隊有傑出表現球員的貶低作法實在很糟糕，這是體壇最差的球隊。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。