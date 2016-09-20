恆春半島今晨大停電 台電：與林全無關
恆春半島大停電！今晨3時20分許，屏東車城以南，包含滿州鄉、車城鄉、牡丹鄉及恆春鎮等，全面停電，影響約4萬用戶，事件過後台電成立緊急應變小組，經搶修，早上9時6分已全面恢復供電，有民眾質疑是否與林全批搶修太慢有關，台電駁「絕無關係」。
台電屏東營業處處長陳銘樹表示，受莫蘭蒂颱風影響，台電高壓電塔線路較脆弱，再加上搶修後恢復送電，造成負荷過重，而這次因送往恆春半島的33-34號鐵塔間，6萬9000伏特的高壓電塔電路毀損，才會有該狀況，並搶在9點6分完成全面送電。
恆春居民質疑，是否因林全批台電搶修太慢，造成基層台電員工心生不滿，而用此方式向林全嗆聲，陳銘樹則闢謠表示，絕對與林全無關，台電人員都按照專業與本業工作，不可能犧牲民眾權益。
(中時)
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