報好康》9／24來松菸 免費學11種歐洲小語言＋送好禮

來學語文，讓生活更多采多姿！（達志影像／shutterstock提供）

你喜歡學習語言嗎？你對歐洲文化感興趣嗎？你想認識來自歐洲的朋友嗎？跟歐洲語言來一場約會吧！

「Speak Dating」是由法國文化協會、英國文化協會、台北歌德學院與松山文創園區共同主辦、並與眾多歐洲駐台單位一同協辦的活動，旨在慶祝一年一度的歐洲語言日。這紀念日提醒我們學習語言的各種好處: 突破文化障礙，打開締造友誼和就業的大門。

今年，我們為你提供十一種免費歐洲語言小課程，包括丹麥語、荷蘭語、英語、德語、法語、匈牙利語、義大利語、波蘭語、斯洛伐克語、瑞典語以及西班牙語。

「Speak Dating」顧名思義，就是結合『說話』和『約會』兩個元素。每一次的「語言約會」，你將有五分鐘的時間學會兩到三個外語短句。「約會」完畢，你可以在你的「歐洲語言護照」上獲得一個印章，接著繼續前往另一個語言攤位，與另一種外語約會。

完成幾節語言課後，你將會獲得精美的小禮物。透過「語言約會」，你也可以認識歐洲各式各樣的語言和文化，進而了解更多學習外語的途徑。

此為免費活動，亦無需事前報名。歡迎各位蒞臨，跟歐洲語言約會！

歐洲語言日SPEAK DATING

時間：2016年9月24日下午1時至4時

地點：松山文創園區，南向製菸工廠一樓，133號合作社交誼廳

台北市信義區光復南路133號

(中時電子報)