又有颱風下周撲台？ 各國模擬周末可能生成

各國的電腦模式預測在關島附近海面可能有颱風生成。（圖翻攝自福爾摩莎氣象萬千）

歐洲中期預報中心（ECMWF）18及19日20時的模擬圖。（圖翻攝自吳德榮專欄）

又有颱風將撲台？依據歐洲中期預報中心（ECMWF）、美國氣象局模式（GFS）模擬預報顯示，約莫9至10天後將出現熱帶擾動的活動跡象，至於是否會襲台，中央氣象局預報中心主任鄭明典表示，數據可以參考，但等到颱風正式生成後再來討論不遲。

福爾摩莎氣象萬千粉絲團今日PO出一篇文章寫道，目前在關島東南東方的遠洋又誕生了一個熱帶擾動96W，各機構數值一直都有反應，表示形成熱帶系統的信心度還蠻高的。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮則在專欄提到，最近兩天各國的電腦模式先後在關島附近海面模擬岀颱風生成，時間約在周五或周六這段期間。

由各機構預測的路徑來看，若擾動生成為颱風，將為今年第17號颱風「梅姬」（Megi），朝台灣及呂宋島方向前進。但由於距離尚遠且未來變數大，中央氣象局預報中心主任鄭明典表示，對於有沒有新颱風？這些都是客觀數據，當然可以參考，只是要記得，時間越久不確定性越高，這樣就好，對於逐日天氣預報來說，等颱風正式生成後再來討論不遲。

氣象專家李富城則是在臉書說，「又有颱風快要生成，怎麽走，我還是不知道，也不敢亂說。」由於日前李富城曾在莫蘭蒂颱風來臨前發文表示「中秋節颱風已遠離台灣，各地是不錯的天氣」，之後颱風路徑改變後又刪文引發網友熱議，網友表示「他的預測和賭博沒兩樣」、「猜錯雙手一攤裝死就好，氣象局不能這樣啊」、「講錯就一句氣象瞬息萬變啊不然咧」，不過也有人大推李富城之預報，表示他多年的經驗絕對堪稱氣象權威。

若此擾動生成為「梅姬」颱風，與2010年侵台之颱風同名，當年梅姬颱風於2010年10月13日生成後先向西北轉西北西方向移動，增強為強烈颱風侵台，造成宜蘭地區淹水、土石流及蘇花公路多處坍方等嚴重災情，共計38人死亡，農損約1億3,590 萬元。

(中時電子報)