李克強會歐巴馬 籲美妥處涉台議題

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中國大陸國務院總理李克強19日在紐約會見美國總統歐巴馬，重申北京在涉台、涉藏等議題上的原則立場，希望美國妥善處理有關問題。歐巴馬回應，美國政府奉行「一個中國」政策不會改變。

新華社今天上午報導，李克強美東時間19日下午在紐約會見歐巴馬。雙方就中美關係和共同關心的重大國際和區域問題「廣泛、深入交換了意見」。

不過，美國白宮官網公布歐巴馬會晤李克強的談話內容，並未提到雙方談及涉台、涉藏等議題與「一個中國」政策。

李克強向歐巴馬說，雙方要共同推動中美雙邊投資協定（BIT）談判早日完成，相互擴大市場准入；雙方要妥善處理經貿摩擦，防止兩國經貿關係受到不必要干擾；希望美國放寬高科技產品對大陸的出口限制。

歐巴馬表示，經濟關係是美中關係的穩定因素。美國支持中國大陸的改革進程，希望推動中美BIT談判等取得積極進展。

談及朝鮮半島問題時，李克強表示，中國大陸贊同聯合國安全理事會對北韓最近一波核試做出進一步反應，並希望各方避免採取導致局勢緊張升級的行動，反對美國在南韓部署戰區高空防衛系統（THAAD）。

在人民幣匯率議題方面，李克強重申，中國大陸經濟呈現「穩定向好」態勢，人民幣不存在持續貶值基礎，人民幣匯率將在合理均衡水準上保持基本穩定。

報導說，李克強與歐巴馬還就永續發展、難民、維和等全球性問題交換意見，同意進一步保持密切溝通，展開有效合作。1050920

(中央社)