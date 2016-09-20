六都幸福指數 台中最優新北居末
2016縣市幸福指數大調查今天揭曉，六都中以台中市表現最佳、最幸福，在20縣市中排名第 7，至於六都之末仍是新北市，不過，總排名已從去年的第18名，進步到第14名。
由南山人壽與經濟日報舉辦的2016縣市幸福指數大調查，今年已進入第 5年，就六都幸褔指數來看，以台中市表現最佳，在20縣市名列第7，也是5年以來最優成績。
調查指出，台中市在主觀、客觀指標雙升，首度進入主客雙優縣市區，今年總排名第7，較去年前進7個名次；其中，市民收入、安全的客觀指標都轉好，主觀幸福感更大幅提升。
此外，高雄市、桃園市、台北市、台南市，今年排名依序為第9、10、11、12名，排名相當接近。
其中，台北市客觀幸福力已連四年居所有縣市第一，但主觀幸福感從去年第 5名退步至第17名，影響台北市整體幸福表現，幸福指數退步了 7個名次，退居第11名。
值得一提的是，新北市從去年的第18名進步到第14名，主客觀雙升，是新北市表現最好的一年，雖仍居六都之末，但谷底翻轉的努力成果已現。
「縣市幸福指數」深入分析縣市「主觀幸福感」與「客觀幸福力」表現，訪問全台 2萬2497位民眾對居住條件、家庭經濟、工作狀況、親友支持、環境綠化及汙染防制、政府施政、健康狀況、生活現狀、個人安全、工作和生活平衡等11項指標滿意度。1050920
(中央社)
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