賞國寶免出國！陝甘文物盡在高雄秦俑展

〈西戎貴族復原馬車〉外觀金碧輝煌，堪稱是古代的高級轎車勞斯萊斯。(時藝多媒體提供)

在秦始皇統一六國、建立秦朝以前，秦人先祖已花費了數百年來奠定秦日後發展的基礎。歷史上，秦人為了進入中原地區，曾經多次遷都，故有「九都八遷」之說，在歷年甘肅禮縣、清水、甘谷、陝西寶雞、平陽、鳳翔、涇陽、臨潼以及咸陽等地出土的大量文物，也佐證了此說。「秦．俑－秦文化與兵馬俑特展」所展出的文物中，包含當年都城的宮殿構件、瓦當、金銀器、青銅器，述說它盛極一時的流金歲月；而戰國銅器、陶器上的銘文，則記載自商鞅變法以來秦國百年的巨大變革，所有權力集聚國君一人之手，終致兼併六國；秦始皇陵兵馬俑的宏大氣魄，正是帝國偉業的縮影。──雖然秦帝國倏忽崩滅，其文化卻深植後世，從西漢文物可以看出秦文化的深刻影響。在該展中，將系統性呈現秦人自起源、興盛乃至衰亡共計近800年的歷史。

〈杜虎符〉是秦國君主集權中央的象徵。(時藝多媒體提供)

展出的文物中，有件珍貴的文物〈杜虎符〉，乃是秦國君主集權的象徵，也是陝西歷史博物館的鎮館之寶。虎符是國君調動軍隊的信物，目前考古出土的秦虎符僅有三件，本次在展覽中所展出的〈杜虎符〉是當中年代最早、型體最大、錯金精美且文字最多的一件，極其珍貴。〈杜虎符〉原分兩合，兩半相合即成為完整的虎形，該虎符的左半在當時秦國杜縣的軍事首長手上，而右半則是在秦國國君—秦惠文君（後為秦惠文王，也是宣太后羋月之夫）手上，當首長要調動50名以上士兵時，必須同時擁有杜虎符的左右兩合，命令才會生效。透過秦王的中央集權管理，所有權力集於君王一身，因此杜虎符本身做得相當精緻，避免遭人仿製。該虎符現僅存左半，現就在科工館秦俑展展出。

此外，展覽中尚有另一件令人眼前為之一亮的〈西戎貴族復原馬車〉、外觀金碧輝煌，十分華麗，可說是「古代的勞斯萊斯」！〈西戎貴族馬車〉是非比尋常的貴重馬車，僅有當時西戎地區地位最為尊貴的王公貴族才有資格擁有。2008年，甘肅省文物考古研究所在甘肅馬家塬戰國墓地中發掘此車，馬車上有著華麗繁複的裝飾，車身以木質材料為骨架、皮革織成網紋，飾以金、銀、銅、鐵、錫質金屬鏤孔裝飾，另以各色料珠裝飾，工藝水準極為高超。馬車出土時，原來的木質骨架及皮革的部分早因為上千年的時光而分解，甘肅省文物考古研究所耗時數年、斥資台幣上千萬，才終於完整復原當時的〈西戎貴族馬車〉。

高雄科工館秦俑展中秋連假每日都有近千人前往觀展。(時藝多媒體提供)

「秦．俑－秦文化與兵馬俑特展」展期自即日起至12月18日止，於高雄國立科學工藝博物館第四、五特展廳展出，囊括將近20家博物館及考古單位所收藏的珍品，堪稱是歷年來全球巡迴的秦文化展裡規模最大的展覽，千萬不可錯過。詳請上展覽官方FACEBOOK粉絲團「秦．俑－秦文化與兵馬俑特展」或洽專線02-66169938(週一至週五10:00-19:00)。

(中時電子報)