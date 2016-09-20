德極右派崛起 納粹模式恐再現

新興德國極右派政黨另類選擇（AfD）在本次地方議會選舉大有斬獲。（達志影像/Shutterstock）

德國極右派政黨另類選擇（Alternative für Deutschland, AfD）在各州地方選舉取得優勢，更在現任總理梅克爾（Angela Merkel）故鄉梅克倫堡邦（Mecklenburg-Vorpommern）成為第二大黨，讓德國境內開始擔憂，這個極右派且反穆斯林的政黨，可能會依循當年納粹黨（Nazi）從地方逼近中央、逐步奪取政權的步伐，讓德國重新陷入這個「歷史困境」之中。

據英國獨立報（The Independent）報導，今年德國地方各邦議會改選中，首次進入政壇的極右派政黨另類選擇陸續在西南部巴登-符登堡邦（Baden-Württemberg）、總理的故鄉梅克倫堡邦和首都柏林（Berlin）大有斬獲，尤其在巴登州一舉躍升為第三大黨、拿下23席次，首都柏林亦囊括25席。此一現象引起德國政壇和民間的憂慮，柏林現任市長穆勒（Michael Müller）表示，「我們應該警告民眾和世界，該黨的發展軌跡正是納粹再現的徵兆。」

德國極右派政黨AfD的主力Björn Höcke甚至在記者會上行「納粹舉手禮」。（圖/美聯社）

國家社會主義德國工人黨（Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP），又稱納粹黨，原是德國在第一次世界大戰（WW I）後興起的一個極右派小黨，從1928年仍只有12席議會的小黨，在1930年代爆發世界經濟大蕭條（Great Depression）後，席次暴漲至107席，更於1933年大選中成為國會最大黨，希特勒（Adolf Hitler）被當時的興登堡總統（Paul von Hindenburg）任命為總理，而世人所知的「納粹德國」（NAZI Germany）極權時期也就從此時開始建立的。

雖然仍有許多執政聯盟的官員或議員認為穆勒是「危言聳聽」，但是德國在大舉接納敘利亞（Syria）等地的難民潮後，且自身經濟仍未見大幅地好轉，再加上歐盟（EU）各會員國互相的猜忌和內鬥，讓一直被視為歐盟領頭羊的德國顯露疲態，境內的族群衝突與宗教衝突頻傳，確實有當年「戰間期」（Interwar period）的各種徵兆，防堵納粹主義（Nationalsozialismus）再現超過一甲子的德國，不知這次能否再次熄滅甫萌發的火苗。

(中時電子報)