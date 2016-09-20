化學車自撞路樹火燒車 司機燒死車內

化學車火燒車，司機也被燒死在車內。（許素惠翻攝）

消防隊員灌救。（許素惠翻攝）

貨車被燒得面目全非。（許素惠翻攝）

滿載化學物質合成樹脂甲苯、二甲苯、油漆溶劑等貨車，今日凌晨1點許行經虎尾鎮惠來里台一線、楠峰砂石場前起火，虎尾、莿桐、斗南及西螺等消防分隊，7輛消防車、1輛救災車、2輛救護車及40名警義消人員馳往現場救援，虎尾及莿桐分隊先佈兩水線滅火攻擊同時架設移動式砲塔，並通報環保局及環境事故專業技術處理小組前來協助處理，灌救20餘分火勢控制後，在駕駛座發現一具焦屍。

環境事故專業技術處理小組釐清現場，由於現場合成樹脂鐵桶有膨脹現象並溫度持續上升，消防局人員現場持續利用砲塔射水冷卻至上午，並檢調單位及業者到場處理。

(中時)