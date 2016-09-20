嘉縣草山公路建明隧道 安置偏鄉學生

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嘉義縣草山公路因闢建明隧道而封閉，當地草山分校學區的學童，由縣府啟動安置計畫，安置在母校隙頂國小，並提供膳宿及夜間照顧。

縣府指出，番路鄉草山村幅員遼闊，為了方便偏鄉學童學習，原設有隙頂國小草山分校，近年來受少子化影響，分校去年裁併，學生由專車接送到10餘公里外的隙頂國小就讀。

草山村聯外交通主要靠草山公路（嘉131線）銜接阿里山公路（台18線），但因草山公路遇雨容易發生坍方，經常阻斷交通，昨天起由公路養護單位封閉道路興建明隧道。

由於明隧道預定最快也要半年後才能開放通車，縣府考量道路封閉期間，學童專車無法通行，因此啟動學童安置計畫，將學童安置到隙頂國小，好讓學童安心就學。

縣府指出，草山地區學童安置計畫，由縣府專款補助，除了提供膳宿之外，也提供夜間照顧，不因道路施工中斷而影響學生的受教權。1050920

(中央社)