謝淑薇：要想想網協何時給我1千萬

網球選手謝淑薇今天表示，要想想中華民國網球協會什麼時候給了她新台幣1000萬元。

謝淑薇昨天在社群網站臉書（facebook）粉絲團「夢遊寫真人謝淑薇 Suwei Hsieh」質疑，「若不是教育部公布了我這些年拿了5000多萬的補助款，我也不知道自己有過這麼多補助」。

網協秘書長劉中興說，民國94到105年，網協報給教育部體育署的優秀選手補助計劃，光謝淑薇部分是1000多萬元，可查帳。至於其他民間贊助部分，網協未經手。

謝淑薇再在臉書質疑，「我也要想想網協什麼時候給了我1000萬過了？」、「不是都是教育部撥的有機會奪牌選手的補助款嗎？印象中也沒有1000萬呀…（這幾天要去掐手指算算）」。

她說，「等等……該不會偷偷燒了1000萬冥幣給我，又跟2012倫敦奧運一樣，有400萬暗槓起來沒通知選手團隊吧？」1050920

(中央社)