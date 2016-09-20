毒蟲落跑　勇警負傷壓制逮捕

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陳姓男子攜毒辯稱是面膜，遭高雄市員警識破轉身落跑，並與女警林姿伶和剛服務的警員林岳漢扭打，熱心民眾也加入協助，最後勇警負傷壓制逮捕，今天依妨害公務等罪嫌送辦。

高雄市警察局新興分局表示，林姿伶和林岳漢巡邏經過新興區中正四路與瑞源路口時，發現陳男在路口停等紅燈玩手機，要求靠邊停及盤查。

員警查出陳男有毒品刑案紀錄，並發現有一包東西「怪怪的」，陳男辯稱是面膜，但員警察覺有顆粒狀，這時陳男立即轉身逃跑，並與警員扭打，路旁2名熱心民眾也一同加入協助。

警方表示，陳男最後被壓制逮捕，左膝受傷，2名警員的手肘、膝蓋、小腿等處也受傷，查扣有一、二級混合型毒品反應的摻毒咖啡包1包。

陳男父母及懷胎六月的未婚女友接獲通知，急忙趕到派出所探視，並一直向受傷員警鞠躬道歉。

警詢後，全案依毒品危害防制條例、妨害公務及傷害等罪嫌送辦。1050920

(中央社)