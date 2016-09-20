莫蘭蒂馬勒卡襲台 國軍3萬人次救災

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中秋連假期間，莫蘭蒂和馬勒卡颱風襲台，各地傳出災情，其中以高雄、屏東及金門等地較為嚴重，國軍執行救援和災後復原任務，9月13日迄今，累計派遣兵力達3萬6817人次。

國防部今天舉行例行記者會，作戰計畫次長室聯合作戰處長鍾樹明說，颱風造成高屏地區多處道路封閉、淹水及電力中斷，其中豪雨與滿潮造成屏東羌園村嚴重淹水，國軍運用V-150甲車協助民眾運送物資、民眾緊急送醫；第四作戰區平均每日派遣約3400餘人，執行校園及市容整理等災後復原工作。

颱風造成金門全島斷水、斷電，交通幾近中斷，鍾樹明說，國軍除運用防區兵力執行災後復原外，並運用C-130運輸機10架次，由本島運送民生物資及工程機具包括工程車6輛、人員25員及鏈鋸100部，以提升救災能量；另為儘速恢復市容，今天將運送鏟裝機6部，協助地方政府執行路樹清除作業。

鍾樹明說，依中央氣象局颱風路徑預測，花蓮、台東地區均受暴風雨影響，第二作戰區協助花蓮秀林、鳳林、萬榮、豐濱、台東大武、成功、金峰、光復、卓溪等9個鄉鎮民眾撤離或返鄉973人，並安置在學校及活動中心等處所，確保居民安全無虞。

國防部統計，9月13日迄今，累計派遣兵力3萬6817人次、各式車輛機具5類2077輛次、協助民眾撤離4323人、完成沙包堆置1萬9824包、土石清理882噸、機關學校整理380處、道路清理1687.3公里、路樹清理1萬9141棵、市容整理5845噸及環境消毒10萬3400平方公尺。1050920

(中央社)