助難民 陸撥1億美元日灑28億美元
中國大陸今天承諾，將提供1億美元人道援助，協助解決全球最大規模的難民危機，大陸還說與聯合國攜手成立的10億美元基金，也將用來協助難民。
無獨有偶的，路透社報導，日本首相安倍晉三今天在首度召開的聯合國難民和移民問題峰會也透露，日本將額外提供28億美元的人道援助，於未來3年，協助解決全球難民危機。
大陸國務院總理李克強在峰會上宣布這項承諾，他並呼籲國際社會共同應對難民安置危機。
李克強在峰會上說：「中國高度重視並積極參與解決難民和移民問題，作為發展中大國，願意承擔與自身能力相適應的責任。」
李克強說，大陸願意在原有援助規模基礎上，向有關國家和國際組織提供1億美元人道主義援助，並積極研究把大陸—聯合國和平與發展基金的部分資金，用於支持發展中國家難民移民工作。
大陸去年成立10億美元基金，將在未來10年協助聯合國救助難民。1050920
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。