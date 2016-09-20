助難民 陸撥1億美元日灑28億美元

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中國大陸今天承諾，將提供1億美元人道援助，協助解決全球最大規模的難民危機，大陸還說與聯合國攜手成立的10億美元基金，也將用來協助難民。

無獨有偶的，路透社報導，日本首相安倍晉三今天在首度召開的聯合國難民和移民問題峰會也透露，日本將額外提供28億美元的人道援助，於未來3年，協助解決全球難民危機。

大陸國務院總理李克強在峰會上宣布這項承諾，他並呼籲國際社會共同應對難民安置危機。

李克強在峰會上說：「中國高度重視並積極參與解決難民和移民問題，作為發展中大國，願意承擔與自身能力相適應的責任。」

李克強說，大陸願意在原有援助規模基礎上，向有關國家和國際組織提供1億美元人道主義援助，並積極研究把大陸—聯合國和平與發展基金的部分資金，用於支持發展中國家難民移民工作。

大陸去年成立10億美元基金，將在未來10年協助聯合國救助難民。1050920

(中央社)