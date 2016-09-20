東亞盃足賽第2輪 確定移師香港

台灣球迷無緣在主場欣賞東亞盃第2輪預賽。（本報資料照片／陳怡誠攝）

原訂由台灣主辦的東亞盃足賽第2輪賽事，由於場地條件無法配合，中華足協日前宣布放棄舉辦，最後敲定由香港接手。中華男女足將於11月6至14日，於香港旺角及香港足球俱樂部出賽，男足對手是北韓、香港、關島，女足則要遭遇香港、關島、南韓，各拚唯一1張4強決賽門票。

中華足協原於今年3月底積極爭取第2輪賽事成功後，便與民意代表及主管機關不斷溝通，期望賽事順利在台灣舉行，可惜由於台北市立田徑場整修工程，以及高雄國家體育場於FIFA Match Day時已外借場館，東亞視察委員多方考量後，決定2016東亞盃第2輪賽事將改由香港主辦。

除了11月的東亞盃，中華男足10月8、11日在高雄國家體育場還有對陣東帝汶的亞洲盃資格附加賽。兩場賽事售票已於udn售票網及三大超商開賣，希望球迷能在雙十連假，進場為中華隊加油。

(中時電子報)