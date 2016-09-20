普丁向第4任俄總統路挺進 KGB將借屍還魂
在俄羅斯總統普丁強勢領導下，執政「團結俄羅斯黨」（United Russia）在國會下議院（國家杜馬）選舉中贏得54.28%選票，取得超過3/4國會席次，但選民冷眼旁觀，投票率創歷史新低。
據俄羅斯《生意人報》（Kommersant）報導，普丁在政權進一步穩固後，打算在安全部隊大改組下，恢復情報機構「國家安全委員會」（KGB）。事實上，普丁從1975到1991年間，就曾擔任KGB特務。
不過，未來單位部門的名稱，將以新瓶裝舊酒的方式，改成「國家安全部」（State Security Ministry，MGB），並隸屬俄羅斯聯邦安全局（Federal Security Service，FSB）。此外，它將整合「對外情報局」（SVR）與「联邦警衛局」（FSO）。說穿了，就是具備以往KGB所擁有的一切權力。
「國家安全部」就像以往令人膽戰心驚的KGB般，將接手「調查委員會」（Investigative Committee），負起檢舉克宮批評者的任務。而目前擔任委員會主席的，正是普丁的大學同窗巴斯特金（Alexander Bastrykin）。
報導引述俄羅斯安全消息人士的話說，MGB可望在2018年俄羅斯總統大選前開始運作。而這將可確保普丁4度掌權，繼續執政到2024年。
(中時電子報)
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