普丁向第4任俄總統路挺進 KGB將借屍還魂

我要評比

俄羅斯總統普丁擔任KGB特務超過15年，經驗十分豐富。圖為KGB創辦人捷爾任斯基（Felix Dzerzhinsky，左）與時任俄羅斯總統普丁的大理石頭像，2010年8月25日攝於聖彼得堡。（圖/美聯社）

在俄羅斯總統普丁強勢領導下，執政「團結俄羅斯黨」（United Russia）在國會下議院（國家杜馬）選舉中贏得54.28%選票，取得超過3/4國會席次，但選民冷眼旁觀，投票率創歷史新低。

據俄羅斯《生意人報》（Kommersant）報導，普丁在政權進一步穩固後，打算在安全部隊大改組下，恢復情報機構「國家安全委員會」（KGB）。事實上，普丁從1975到1991年間，就曾擔任KGB特務。

不過，未來單位部門的名稱，將以新瓶裝舊酒的方式，改成「國家安全部」（State Security Ministry，MGB），並隸屬俄羅斯聯邦安全局（Federal Security Service，FSB）。此外，它將整合「對外情報局」（SVR）與「联邦警衛局」（FSO）。說穿了，就是具備以往KGB所擁有的一切權力。

「國家安全部」就像以往令人膽戰心驚的KGB般，將接手「調查委員會」（Investigative Committee），負起檢舉克宮批評者的任務。而目前擔任委員會主席的，正是普丁的大學同窗巴斯特金（Alexander Bastrykin）。

報導引述俄羅斯安全消息人士的話說，MGB可望在2018年俄羅斯總統大選前開始運作。而這將可確保普丁4度掌權，繼續執政到2024年。

(中時電子報)