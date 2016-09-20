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現場直擊！里約殘奧盛大閉幕典禮

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蔡萱
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里約殘奧閉幕典禮煙火
閉幕典禮結束時，主辦單位圍繞著馬拉卡納體育場施放了絢爛的煙火，讓全場選手及觀眾都驚嘆不已。（圖/美聯社）

第15屆的夏季殘障奧運於當地時間9月18日在里約舉行了盛大的閉幕典禮，會中除了絢麗的煙火及和宛如嘉年華熱情的表演之外，還有巴西著名的無臂音樂家巴斯托斯（Jonathan Bastos）用腳演奏吉他的表演，以及流行樂女王桑卡蘿（Ivete Sangalo）的精彩獻唱，一同為這場意義非凡的運動賽事劃下句點。

流行樂女王桑卡蘿的精彩獻唱
流行樂女王桑卡蘿為閉幕典禮上熱情獻唱，並和殘奧吉祥物Tom一起在台上勁歌熱舞。（圖/推特@Rio2016_en ）
巴西著名的無臂音樂家巴斯托斯用腳演奏吉他
巴西著名的無臂音樂家巴斯托斯在閉幕典禮上，用腳演奏吉他的精彩表演，也同時傳遞了殘奧不屈不饒的精神。（圖/美聯社）
閉幕典禮上宛如嘉年華現場熱情
表演者在典禮結束時，一同在現場歡呼。（圖/美聯社）

另外，據《每日電訊報》報導，國際殘奧主席克雷文（Philip Craven）也在閉幕典禮致詞前，和全場的選手一同為在自行車賽事中，發生車禍而身亡的伊朗選手戈巴內薩德（Bahman Golbarnezhad）默哀1分鐘，更在致詞時表示這次的殘奧是「團結在悲傷之中」。不過他也稱讚這次巴西在國際不看好的情況下，完成了一場非常艱鉅的挑戰，同時也展示了這個國家潛力無限的未來。

全場一同為在比賽中意外身亡的伊朗選手默哀
閉幕典禮致詞前，全場選手一同為在自行車賽事中，發生車禍而意外身亡的伊朗選手戈巴內薩德默哀1分鐘。（圖/美聯社）
里約殘奧閉幕典禮的表演絢爛熱情
里約殘奧閉幕會上，表演者眾多，場面壯觀，一同為這場意義非凡的賽事劃下句點。（圖/美聯社）
里約殘奧閉幕會場
表演者在會場中間揮舞著旗幟，旗幟上是各國語言中表示愛的文字。（圖/美聯社）
閉幕典禮的絢爛煙火
巴西的運動員在場上揮舞著國旗，和絢爛的煙火互相輝印著。（圖/美聯社）

而克雷文也在全場的見證之下，將象徵殘奧精神的旗幟，轉交給東京都知事小池百合子，也預告著下一屆的殘奧會將在2020年的東京展開。

(中時電子報)

新聞來源：Rio Paralympics 2016 closing ceremony
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關鍵字：殘奧里約閉幕殘障奧運巴西
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