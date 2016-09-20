現場直擊！里約殘奧盛大閉幕典禮
第15屆的夏季殘障奧運於當地時間9月18日在里約舉行了盛大的閉幕典禮，會中除了絢麗的煙火及和宛如嘉年華熱情的表演之外，還有巴西著名的無臂音樂家巴斯托斯（Jonathan Bastos）用腳演奏吉他的表演，以及流行樂女王桑卡蘿（Ivete Sangalo）的精彩獻唱，一同為這場意義非凡的運動賽事劃下句點。
另外，據《每日電訊報》報導，國際殘奧主席克雷文（Philip Craven）也在閉幕典禮致詞前，和全場的選手一同為在自行車賽事中，發生車禍而身亡的伊朗選手戈巴內薩德（Bahman Golbarnezhad）默哀1分鐘，更在致詞時表示這次的殘奧是「團結在悲傷之中」。不過他也稱讚這次巴西在國際不看好的情況下，完成了一場非常艱鉅的挑戰，同時也展示了這個國家潛力無限的未來。
而克雷文也在全場的見證之下，將象徵殘奧精神的旗幟，轉交給東京都知事小池百合子，也預告著下一屆的殘奧會將在2020年的東京展開。
(中時電子報)
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