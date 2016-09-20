電影專業講座 國際影人分享對臺灣電影現況看法

台北市文化局局長謝佩霓(左)頒發獎座，感謝重量級國際影展主席馬可穆勒來台演講。（圖／台北市電影委員會）

左起監製李烈、台北市電影委員會總監饒紫娟、監製葉如芬。（圖／台北市電影委員會）

由臺北市電影委員會承辦的「2016臺北電影學院」系列活動，19日展開第一單元課程「電影專業講座」，由曾任威尼斯影展、鹿特丹影展、盧卡諾影展主席的國際知名影人馬可穆勒（Marco Mueller）與臺灣資深電影監製李烈和葉如芬分享對於華語電影及臺灣電影現況的看法。

馬可穆勒過去對臺灣新電影有深入的研究，他表示這是他少有能完整參與的新電影潮流，而80年代新聞局頒發的國際傳播服務獎，則是他自認為電影生涯中最為重要的鼓勵，也因此對臺灣有深厚情感，應邀擔任臺北電影學院的講師外，也把握與臺灣電影工作者互相交流的機會。

他也認為華語電影應多與西方交流，臺灣應建立與國際接軌的平臺，提到由張藝謀執導、麥特戴蒙（Matt Damon）主演的《長城》，預告片一出引起譁然，但他個人保持期待：「張藝謀從好萊塢學了不少拍攝技巧，一些大陸的導演未來有可能會取代好萊塢導演。」

目前身為澳門電影節總監的馬可穆勒也透露，在影展時會有自己的一套「褲線原則」的選片機制，端看試片委員褲線的筆直程度，即可知道他們是坐立難安或目不轉睛看完電影，並以此推知電影高下。

下午的講座由臺北市電影委員會總監饒紫娟擔任主持人與臺灣資深電影監製李烈、葉如芬暢談臺灣電影的現在與未來。她們一致認為，「要以樂觀的心態看待現在慘澹的市場」，持續創作挑戰目前臺灣電影產業現況，也勉勵欲參與電影工作的年輕朋友，從基層工作開始，尊重專業與實務經驗，「保持審慎樂觀的態度投入電影行業」。

臺北市文化局局長謝佩霓致詞時表示，臺北市是個得天獨厚的城市，不僅融會來自世界各地的國際觀，也保有臺灣在地的文化能量，孕育了臺灣近九成的電影工作者，因此臺北市政府也致力於影視人才的培育與交流，期望透過「臺北電影學院」這樣的活動，讓臺灣影人有更多機會與國際電影工作者互相交流。

臺北電影學院第二單元課程「國際製片工作坊」將在9/26-10/1舉行；第三單元課程「國際動畫特效講座」將在10/3-10/4舉行；第四單元「編劇講堂」將在10/18-10/19舉行。詳細課程及時間可上影委會官網http://www.taipeifilmcommission.org/ 或臉書查詢。

(中時)