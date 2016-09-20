前女友之死 金凱瑞遭控過失致死

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老牌喜劇演員金凱瑞（Jim Carrey）今天被控告涉嫌使用假名購買藥品給前女友懷特（Cathriona White），還在懷特去年因藥物過量致死後，試圖隱瞞自己涉案。

法新社與英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）報導，懷特生前已分居的丈夫柏頓（Mark Burton）在美國洛杉磯高等法院控告金凱瑞，「利用自己的龐大財富和名人地位」，幫懷特取得opioid類藥物。

柏頓宣稱，金凱瑞使用假名「亞瑟金恩」（ArthurKing）購買藥品，還在30歲的懷特死後，「採取行動以求隱瞞與模糊自己和此事的關聯和罪責」。

記者目前聯絡不上凱瑞的公關詢問看法。

柏頓的告訴中指出，金凱瑞2012年起和懷特分分合合，非常喜歡控制和操控懷特，還在懷特常來小住的洛杉磯家中設置監視攝影機。

柏頓表示，懷特死亡當天，金凱瑞和助理疑似知道她已超過1天沒有外出，但都未採取行動。

當時的報導指出，懷特死前數日已和金凱瑞分手。

告訴還宣稱，金凱瑞試圖掩蓋自己涉案，在9月27日懷特已經死亡後，還傳送「假簡訊」給她，詢問藥物去處。（譯者：中央社鄭詩韻）1050920

(中央社)