龍山寺旁疑遭刀刺 男子命危

台北市龍山寺附近今天凌晨有男子疑遭刺命危，男子從附近一間酒店走出來後倒地，身上傷口不斷流血，目前還在醫院急救，警方正調閱監視器釐清案情中。

萬華警分局調查，一名男子凌晨3時左右左胸位置疑似遭人刺傷，不斷流血，他走到路旁想搭車，計程車看到他全身是血，拒絕載客，最終因為失血過多，倒在龍山寺對面艋舺公園廣場，被民眾發現後報警，男子仍在醫院急救中，還未脫離險境。

警方表示，男子血跡延伸100公尺，循線追查，發現起頭處是在三水街一間飲酒店，遭刺原因是為惡意尋仇或打架糾紛，警方已調閱周邊監視器畫面，釐清案情。1050920

(中央社)