人力不夠 台鐵10／20起改點 大減86班車

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台鐵面臨長期人力缺口，司機員、運務人員紛紛連署抗議，台鐵今天公布10月20日年度時刻表調整內容，共減少86班次客車，並增加東部2班直達自強號、西部2班普悠瑪號。

調整重點有：東部幹線增開樹林至台東間418次、443次共2班次直達自強號，逢周五、周日行駛，台北至台東間行車時間約4小時，12節車廂較現行普悠瑪號增加4節車廂。

至於西部幹線，則將增開南港至潮州間133次、110次共2班次普悠瑪直達新自強號，逢周五至周日行駛，台北至屏東間、台北至高雄間行車時間分別為約4小時與3小時40分。

台鐵指出，客座利用率偏低之晨、夜間離峰時段客運列車，共計86班次予以截短或停駛，舒緩乘務人力需求。

台鐵指出，為紓緩乘務人力，經檢視旅運需求，依據尖、離峰不同時段予以適當區隔，酌減離峰時段利用率偏低之班次，挪移人力及車輛運用至假日尖峰時段，並配合台中高架化第一階段工程完工，10月20日進行年度時刻調整。

相關列車車次、時刻，即日起可參閱台鐵網站或各車站公告。團體車票將於9月22日9時起分批次開放訂票。

(中時)