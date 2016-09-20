楊芳玲請辭 陳景峻：柯市長很誠心想跟楊談
台北市法務局長楊芳玲昨天突然傳出請辭，並在寫給局內同仁的信中直指若不認同長官理念，身為政務官本就應知所進退。副市長陳景峻今早主持市政會議後記者會被問到此事表示，柯市長很誠心希望邀請楊局長來市府談，至於請辭原因，他不清楚、應該由當事人說明。
陳景峻表示，今天參加晨會時，市長有講還是要請楊局長來市政府，跟她談談；針對外界說雙方理念不合，他不認為是這樣，因為大家都知道，不管晨會或市政會議，局處首長都可以提出看法，且會議上的討論在政策討論中非常正常，其他有什麼原因，就要由當事人來說明。
陳景峻還替柯文哲緩頰說，在他加入市府這幾個月，他發現柯對市政非常投入、很認真，而且對於大小事都很投入，是真的「死心踏地」為市政工作。
(中時)
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