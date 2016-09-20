淡海輕軌國車國造 台灣軌道產業新契機
「淡海輕軌」即將在2018年完工通車，它除是北台灣第一個輕軌系統，更是台灣執行「國車國造」首例，打破以往國外採購、在台組裝模式，由台灣車輛公司與德國福伊特公司跨國合作技術轉移，全車有50%以上零組件都在台灣生產，不僅降低成本，若將技術推行全國，商機可達144億元。
新北市捷運工程局長趙紹廉表示，台灣軌道產業長期過度仰賴國外廠商，採購與為修成本高，這次淡海輕軌從招標策略下手，藉由後續擴充方式，得標廠商可在後續的安坑、五股八里、三芝輕軌標案中取得優先議價權，市場夠大，自然吸引國內廠商願意投資。
趙紹廉也說，目前包括車體、轉向架、內裝、駕駛台與部分控制系統，都能在台灣生產，讓國內輕軌系統朝單純、最佳與本土化發展，並確保後續系統擴充相容性；且新北市輕軌網路若共用一座五級維修，可降低12億元機廠維修設備採購費用，列車維修費一年也可省下2400萬元。
趙紹廉說，淡海輕軌第一期路網全長9.55公里，進度已逾34%，第一列「國車國造」車，目前車體已完成，目前正進行內裝配線工程，即將在11月完工測試，全部15列車陸續在明年8月完工。
(中時)
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