太平島神秘消波塊 馮世寬：機密不便說明

國防部長馮世寬今天被詢及太平島空照圖出現神秘結構體，外界質疑是否為新建軍事設施一事表示，太平島上所有軍事設施及用途都是機密不便說明，太平島有堅強防衛能力。

「Google Earth」最近更新的太平島空照圖，出現神秘結構體，樣子像是四個消波塊組成，跟實際消波塊大小相比又大上許多，對照去年空拍圖，此處並無這結構體，引起社會討論，是否為新建軍事設施。

馮世寬上午在立法院受訪表示，有關太平島上所有的軍事設施及用途都是機密不便說明，但希望大家知道太平島有堅強的防衛能力。1050920

(中央社)