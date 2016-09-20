馬林魚逆轉 陳偉殷4.1局掉3分閃敗

美國職棒大聯盟馬林魚隊的投手陳偉殷今天在主場復出先發迎戰國民隊，4.1局掉3分自責分，馬林魚隊最終4比3逆轉贏球，陳偉殷無關勝負。

陳偉殷在7月底因左手肘扭傷進入傷兵名單，歷經接球練習、模擬賽，離開近2個月大聯盟後歸隊。

前4局陳偉殷沒有掉任何分數，當中除了2局上製造對方雙殺打，形成變相的三上三下，其餘都是貨真價實的三上三下。

馬林魚在2局下靠著史丹頓（Giancarlo Stanton）大號陽春全壘打，以及3局下的2支長打，取得2比0優勢。

陳偉殷在5局上遇到亂流，先被敲2支安打後，又被艾斯皮諾薩（Danny Espinosa）逮中速球，挨了3分砲，陳偉殷也被換下場。

不過馬林魚在6局下反以4比3超前，順利領先至終場，陳偉殷也閃過敗投。1050920

(中央社)