關島熱帶擾動 吳德榮：有機會變颱風

氣象專家吳德榮今天表示，關島附近的熱帶擾動有機會形成今年第17號颱風，可能影響台灣；氣象局說，週五後狀況較明朗，本週要留意東北風。

中秋連假因為颱風莫蘭蒂、馬勒卡而泡湯，中央大學大氣系副教授吳德榮今天在洩天機教室中說，9月仍是颱風生成的旺季，目前各國模式已經先後在關島附近模擬出颱風生成。

他表示，若是這個颱風形成，將會是今年第17號颱風梅姬（Megi，南韓命名），生成時間預估會落在本週末。

至於未來路徑怎麼走，吳德榮分析，影響颱風運動最大的兩個因素是導引氣流及地球自轉造成颱風的北偏的分量，而太平洋高壓決定導引氣流走向，颱風可能在27日穿越呂宋島進入南海，也可能北偏往台灣東側海面移動。

中央氣象局表示，目前這個熱帶擾動確實有發展成颱風的可能性，未來氣象局將密切觀察，而近一週台灣受東北風影響，北部、東北部將陰雨綿綿，預估要到週五後水氣才會減少，至於中南部天氣相對晴朗，可見到陽光。1050920

(中央社)