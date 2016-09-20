美搜捕紐約炸彈犯 百萬人收到簡訊

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美國執法單位搜捕紐約切爾西區（Chelsea）爆炸案犯嫌，透過手機廣發「緊急追捕令」，上百萬紐約市民的手機在19日一早都收到了刺耳警報聲的簡訊，要求協尋爆炸犯嫌。

美國「哥倫比亞廣播公司新聞網」（CBS News）報導，警報簡訊是於紐約當地時間19日接近早上8時，透過無線緊急警報（Wireless Emergency Alert）系統發出。WEA是美國政府部門與通訊業者合作，在緊急情況時直接透過手機發送重大訊息，收到訊息時手機會發出聲響與振動。

當時紐約市民收到的警報訊息內容為：「通緝：拉哈米（Ahmad Khan Rahami），28歲男性，媒體上有他的照片，如看到（此人）請打9-1-1」。

爆炸案犯嫌拉哈米在與警方駁火3小時後，已於新澤西州的林登市（Linden）落網並遭羈押。

據信這是WEA系統首度被用於發布要犯追捕。美國國土安全部表示，WEA主要是設計用於向居民發布天氣警報、地方緊急事件、孩童遭誘拐，以及國家遭受緊急狀況時總統宣布事項等、走失孩童的尋人啟事等消息。

美國這次透過手機廣發緊急追捕令也引發當地網友熱烈討論。

網友「Father Sean Misty」在推特寫道「我不記得以前在手機上收過追捕犯罪嫌疑人的緊急警報」；「Gordon Deal」寫道「我所在的班機上，每個人都收到了這則刺耳的協助逮人簡訊」。1050920

(中央社)