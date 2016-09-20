金門教官辱罵國軍 國防部嚴正譴責
金門受到颱風重創，救災官兵卻遭到學校教官辱罵。國防部今天表示，以嚴正立場譴責這種不當行為，「他身穿軍服，他也是軍人。」官兵如果認為不舒服要提告，國防部會支持。
國軍忙救災，金門縣議員陳玉珍卻接獲民眾陳情，某單位官兵16日到金門高職要求沐浴，但值班的顏姓教官表示未獲通報而拒絕；隔天，其他單位的國軍弟兄為金門高職清理環境，這位顏姓教官突然當著所有官兵和師生面前脫口而出「死國軍，爛國軍」等不雅言語。事情曝光後，顏姓教官「向弟兄深深道歉」。
國防部發言人陳中吉在今天的國防部例行記者會中表示，官兵投入全島復原工作，由於金門大部分地區停水停電，因此協調部分學校像金門高職有淋浴盥洗設備，讓官兵可以進去盥洗。
陳中吉說，顏姓教官對官兵用言語辱罵，國防部以嚴正立場譴責這種不當行為，「他辱罵的不只是國軍官兵，他身穿軍服，他也是軍人。」
陳中吉說，事後學校有表達立場，教官也有道歉，國防部在後續協調和權益維護會有積極作為；官兵如果認為不舒服要提告，國防部會支持。1050920
(中央社)
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