任司委會召委遭質疑 尤美女：說法不公

民主進步黨籍立法委員尤美女獲選立法院司法及法制委員會召集委員，但尤美女丈夫黃瑞明是大法官被提名人，遭質疑有利益衝突問題；尤美女今天表示，這樣的說法不公平。

媒體報導，檢察官改革協會召集人陳瑞仁昨天表示，尤美女與黃瑞明有利益衝突問題，兩人應自行作出選擇。

尤美女上午在立法院受訪表示，大法官資格由立法院全院委員會審查，無關司委會；有人質疑立法院的立法到司法院大法官會議有「一條龍」爭議，但立法院是合議制，不可能一人主導整個法案。

她說，法案要經二、三讀，全體113席立委共同決定，如果一個人主導整部法，難道其他人是傀儡？大法官解釋憲法，應有大法官現有總額2/3出席及出席人2/3同意，不可能由任何一位大法官主導解釋。

尤美女表示，民主社會，每人獨立自主、判斷，這種一條龍的說法是把每人當傀儡、沒大腦，「這是不公平的說法」。

前中央研究院法律學研究所研究員、時代力量籍立委黃國昌受訪說，夫妻是獨立自主個體，應有追尋職業上的自由，及自身專業對社會有努力與貢獻。尤美女堅持弱勢、司法改革法案讓人敬佩。

他說，立法院的法律案不是尤美女一人說了算，但夫妻關係會在未來審議過程中會成為焦點之一。1050920

(中央社)