陳偉殷傷後復出 球評：看來身體不錯

美國職棒大聯盟馬林魚隊的投手陳偉殷今天在主場復出先發迎戰國民隊，4.1局掉3分自責分，但前4局無失分，球評曾文誠表示，看起來陳偉殷身體狀況不錯。

陳偉殷首局就送出2次三振，並讓對方三上三下，曾文誠認為，第一局陳偉殷球速就有92英里，表現不錯。

前4局陳偉殷沒有掉任何分數，當中除了2局上製造對方雙殺打，形成變相的三上三下，其餘都是貨真價實的三上三下。

曾文誠認為，陳偉殷的曲球、滑球、變速球等都很到位，球感很好，不像2個月沒有在大聯盟比賽，雖然很可惜挨了3分砲，但看起來身體狀況不錯。

陳偉殷是在5局上被艾斯皮諾薩（Danny Espinosa）逮中速球挨了3分砲，馬林魚形成2比3落後，陳偉殷也被換下場。

曾文誠表示，馬林魚隊當時有機會贏球，而牛棚投手也在準備了，所以是換投時機。

馬林魚在6局下反以4比3超前，順利領先至終場獲勝，陳偉殷也閃過敗投。1050920

(中央社)